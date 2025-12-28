Форма поиска по сайту

28 декабря, 13:31 (обновлено 28.12.2025 13:49)

Происшествия

В Сочи загорелся автосервис

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Автосервис загорелся в Сочи. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

Здание расположено на Транспортной улице. Прибыв на место, пожарно-спасательные подразделения определили, что площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. Предварительно, пострадал один человек.

В свою очередь, в администрации Сочи заявили, что пламя уже перекинулось на соседние складские помещения и на еще одно здание. Потушить возгорание пытаются дежурные силы и средства подразделений Южного регионального поисково-спасательного отряда и муниципальной службы спасения.

Кроме того, на месте работают представители городской и районной администрации, а также сотрудники водоканала и энергетики. Всего в ликвидации пожара задействовано 60 специалистов и 15 единиц техники. Работу по тушению возгорания координирует оперштаб.

"По первым предварительным данным жертв нет, людям, оказавшимся на месте, оказывают помощь. Трое пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", – уточнили в администрации Сочи.

Ранее пожар произошел на туристической базе "Юность" в Республике Алтай. Вскоре огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Пожар произошел в районе строительного рынка в Химках

происшествияпожаррегионы

