25 февраля
В Приморье ребенка госпитализировали с кровавой рвотой после выпитой колы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во Владивостоке 12-летнего ребенка госпитализировали с кровавой рвотой из-за обострения эрозивного гастрита, спровоцированного длительным употреблением кока-колы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу краевой ДКБ № 1.
При осмотре желудка врачи выяснили, что даже легкое прикосновение эндоскопа к слизистой оболочке вызывало у подростка микрокровоизлияния.
"Это говорит о том, что у ребенка были предпосылки к эрозивному гастриту, который из-за употребления кока-колы усугубился", – пояснили в медучреждении.
Теперь юному пациенту предстоит наблюдаться у гастроэнтеролога и проходить длительное лечение.
Как отметила врач Маргарита Лемза, в кока-коле есть ортофосфорная кислота, которая используется для растворения ржавчины. Если у человека есть предпосылки к возникновению гастритов, то у него может возникнуть и эрозия с кровоточивостью.
