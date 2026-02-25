В Приморье ребенка госпитализировали с кровавой рвотой после выпитой колы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во Владивостоке 12-летнего ребенка госпитализировали с кровавой рвотой из-за обострения эрозивного гастрита, спровоцированного длительным употреблением кока-колы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу краевой ДКБ № 1.

При осмотре желудка врачи выяснили, что даже легкое прикосновение эндоскопа к слизистой оболочке вызывало у подростка микрокровоизлияния.

"Это говорит о том, что у ребенка были предпосылки к эрозивному гастриту, который из-за употребления кока-колы усугубился", – пояснили в медучреждении.

Теперь юному пациенту предстоит наблюдаться у гастроэнтеролога и проходить длительное лечение.

Как отметила врач Маргарита Лемза, в кока-коле есть ортофосфорная кислота, которая используется для растворения ржавчины. Если у человека есть предпосылки к возникновению гастритов, то у него может возникнуть и эрозия с кровоточивостью.

Ранее столичные врачи спасли 10-летнего мальчика, который вдохнул кондитерскую присыпку. После этого у него нарушилось дыхание и начался воспалительный процесс в легких. Для лечения медики применили высокопоточную оксигенотерапию.