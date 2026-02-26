Вакцина от менингококковой инфекции может быть зарегистрирована в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Вакцина от менингококковой инфекции может быть зарегистрирована уже в 2026 году, сообщила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, клинические исследования у детей начнутся уже в марте. В январе агентство получило разрешение на третью фазу испытаний для участников от 2 до 17 лет. Если сбор данных завершится до конца года, регистрация детской вакцины также может состояться в 2026-м.

Она добавила, что включение взрослых добровольцев в третью фазу уже завершено. В настоящее время идет период наблюдения, который закончится в первом полугодии.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали новый отечественный скрининговый тест на определение рака эндометрия. Он обладает высокой чувствительностью и эффективностью. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в сфере здравоохранения отмечается переход на сохранение здоровья, профилактику и раннее выявление заболеваний.