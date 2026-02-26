Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 18:05

Наука

Вакцина от менингококковой инфекции может быть зарегистрирована в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Вакцина от менингококковой инфекции может быть зарегистрирована уже в 2026 году, сообщила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, клинические исследования у детей начнутся уже в марте. В январе агентство получило разрешение на третью фазу испытаний для участников от 2 до 17 лет. Если сбор данных завершится до конца года, регистрация детской вакцины также может состояться в 2026-м.

Она добавила, что включение взрослых добровольцев в третью фазу уже завершено. В настоящее время идет период наблюдения, который закончится в первом полугодии.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали новый отечественный скрининговый тест на определение рака эндометрия. Он обладает высокой чувствительностью и эффективностью. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в сфере здравоохранения отмечается переход на сохранение здоровья, профилактику и раннее выявление заболеваний.

Читайте также


медицинанаука

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика