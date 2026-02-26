Шесть человек погибли при взрыве газа в кафе в Казахстане

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Шесть человек погибли в результате взрыва газа и последующего пожара в кафе в городе Щучинске в Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщает региональный департамент по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

Кафе было пристроено к пятиэтажному жилому дому. Во время возгорания пожарные вынесли из здания восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек. Помимо погибших, в результате взрыва, предварительно, пострадали около 20 человек.

На данный момент пожар уже потушен, специалисты проводят разбор завалов. На месте работают спасатели, медики, полицейские и служба газа. Причины взрыва устанавливаются.

