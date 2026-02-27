Мать истощенного ребенка из Красноярска не кормила его намеренно

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Мать мальчика, обнаруженного в Красноярске в антисанитарных условиях, специально не кормила ребенка, а также не давала ему воды. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по краю и Хакасии.

По данным ведомства, 21-летняя девушка приехала из Канска в Красноярск в 2023 году. Она арендовала для себя и сына квартиру. Осознавая, что малыш не сможет сам о себе позаботиться, мать не давала ему воду и еду, а также не следила за его гигиеной, здоровьем, физическим и психическим развитием. В результате ребенок сильно похудел.

Мальчик на протяжении долгого времени оставался один в квартире в антисанитарных условиях и без электричества. Также ему не оставляли еды. Мать в это время уходила из дома, оставляя малыша без присмотра.

К настоящему моменту ребенок доставлен в больницу, ему оказывается необходимая помощь. В отношении его матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Девушку задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Об инциденте стало известно 27 февраля. Мальчика спасли из захламленной квартиры в Красноярске правоохранители, которые проводили плановый обход на улице Щорса. Они заметили стоявшего у окна квартиры на первом этаже ребенка.

Полицейские постучали в дверь, но никто не отреагировал. Попасть внутрь они смогли с помощью соседки, у которой были ключи.

