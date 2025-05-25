Омбудсмен Волынец рассказала о состоянии обнаруженной в антисанитарных условиях девочки

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Состояние шестилетней девочки, которая ранее была обнаружена в Казани в антисанитарных условиях, уже не вызывает опасений у медиков. Об этом RT рассказала детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец.

"Мама регулярно приходит к дочери в больницу и после проведения обследования намерена забрать девочку домой", – подчеркнула Волынец.

По информации издания, у ребенка есть все нужные для ее возраста прививки, однако у нее выявлены особенности в развитии.

Кроме того, стало известно, что в органы опеки обратилась сестра матери и родная тетя девочки. По словам женщины, с родственницей у нее давний семейный конфликт.

В данный момент решается вопрос о возвращении девочки матери.

Ранее тетя девочки заявляла, что не могла увидеться с племянницей, поскольку мама ребенка не пускала ее в квартиру. По словам женщины, ее сестра пообещала отдать дочь в детсад, когда подготовит ребенка. Однако в результате постоянно обрывала разговор, когда речь заходила о девочке.

Женщина указала, что ее сестра стала себя вести подобным образом сразу после смерти их матери, так как до этого момента она была общительной и адекватной.