Омбудсмен Волынец рассказала о состоянии обнаруженной в антисанитарных условиях девочки

25 мая, 15:16Происшествия
Фото: телеграм-канал Mash Iptash
Состояние шестилетней девочки, которая ранее была обнаружена в Казани в антисанитарных условиях, уже не вызывает опасений у медиков. Об этом RT рассказала детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец.
"Мама регулярно приходит к дочери в больницу и после проведения обследования намерена забрать девочку домой", – подчеркнула Волынец.
По информации издания, у ребенка есть все нужные для ее возраста прививки, однако у нее выявлены особенности в развитии.
Кроме того, стало известно, что в органы опеки обратилась сестра матери и родная тетя девочки. По словам женщины, с родственницей у нее давний семейный конфликт.
В данный момент решается вопрос о возвращении девочки матери.
Ранее тетя девочки заявляла, что не могла увидеться с племянницей, поскольку мама ребенка не пускала ее в квартиру. По словам женщины, ее сестра пообещала отдать дочь в детсад, когда подготовит ребенка. Однако в результате постоянно обрывала разговор, когда речь заходила о девочке.
Женщина указала, что ее сестра стала себя вести подобным образом сразу после смерти их матери, так как до этого момента она была общительной и адекватной.
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