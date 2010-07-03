Нашлись родственники брошенной в антисанитарии девочки

У пятилетней девочки, брошенной матерью в одной из квартир на Ленинградском шоссе, нашлись родственники. Опеку над ребенком могут поручить им.

"Нашлись родственники девочки, но еще вопрос этот не проработан, он будет еще решаться до заключения соответствующих уполномоченных ведомств по этому поводу, расследование ведется сейчас, не будем забегать вперед", – цитирует телеканал "Россия 24" уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

По словам омбудсмена, ребенок начинает социализироваться. Девочка пока не дает проводить некоторые обследования, в частности ей не нравится рентген.

Девочку обнаружили 10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе. Полицейским совместно со спасателями пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в жилище. Выяснилось, что малышка находилась в антисанитарных условиях, не умеет разговаривать, и у нее полностью отсутствуют социальные навыки. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожный покров.

Сейчас ребенок находится в больнице, и за ее здоровьем следят медики из Тушинской больницы. Малышка проходит реабилитацию, с ней работают психологи, дефектологи и неврологи.

Ранее психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова заявила, что девочка находится в состоянии психологического госпитализма. Специалист отметила, что унижение оказывает серьезное влияние на психологическое развитие ребенка.

Кузнецова рассказала о состоянии девочки, найденной в замусоренной квартире

Мать девочки Ирина Гаращенко арестована до 10 мая по решению Савеловского суда. Женщине инкриминируется статья "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии". Гаращенко заявила, что ситуация вокруг ее ареста является провокацией.

