В Казани обнаружена шестилетняя девочка, живущая в антисанитарных условиях

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В одном из жилых домов Казани была найдена 6-летняя девочка, которая проживала в антисанитарных условиях. Об этом сообщает RT со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец.

По ее словам, соответствующие службы работают как с ребенком, так и с женщиной, проживающей в этой же квартире. По предварительным данным, женщина является матерью девочки.

Волынец уточнила, что взяла эту ситуацию на контроль. В ближайшее время будет оценено состояние здоровья девочки и ее возможной матери.

"Не оставим девочку без внимания, заботы", – подчеркнула омбудсмен.

Соседи, в свою очередь, рассказали, что никогда не видели ребенка. По их словам, из квартиры, где она проживала, всегда шел неприятный запах. Жильцы многоэтажного дома предполагали, что там живут женщина и бабушка.

Родная тетя девочки Светлана заявила в беседе с изданием, что ей не давала увидеться с племянницей и не пускала в квартиру мать ребенка Ангелина.

"Закрылась в этой квартире, хотя это общая наша собственность. <...> Звонила раз в пару месяцев – и все", – отметила Светлана, подчеркнув, что та не просила о помощи у родных.

Более того, по словам женщины, Ангелина пообещала отдать дочь в детсад, когда подготовит ребенка. Однако та постоянно обрывала разговор, когда речь заходила о девочке, добавила Светлана.

Женщина указала, что мать ребенка стала себя вести подобным образом сразу после смерти своей матери, так как до этого момента она была общительной и адекватной.

"Возможно, не смогла смириться с утратой", – предположила Светлана.

Региональная прокуратура начала проверку, в рамках которой будет дана оценка эффективности работы органов системы профилактики. По итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее оставленный матерью ребенок был найден жильцами дома в Москве. Очевидцы услышали детский плач и заметили в квартире при полном беспорядке мальчика 2022 года рождения. Малыша передали в специализированное учреждение.

Прокуратура Москвы выяснила, что мать ребенка уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию мальчика. Следователи, в свою очередь, добавили, что действия женщины подпадают под статьи "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Привлечение матери ребенка к ответственности и дальнейшее жизнеустройство мальчика теперь проконтролирует Солнцевская межрайонная прокуратура, уточнила столичный омбудсмен Ольга Ярославская.

