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19 февраля, 20:48

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Омбудсмен Ярославская: найдена мать ребенка, брошенного в квартире на западе Москвы

Омбудсмен Москвы заявила об обнаружении матери оставленного без присмотра ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Найдена мать ребенка, который находился один в квартире на западе Москвы. Об этом заявила столичный омбудсмен Ольга Ярославская в своем телеграм-канале.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве уточнила, что необходимые меры будут приняты после выяснения всех обстоятельств инцидента. По ее словам, привлечение матери ребенка к ответственности и дальнейшее жизнеустройство мальчика взяла под контроль Солнцевская межрайонная прокуратура.

Ребенок, оставленный матерью в квартире, был найден жильцами дома на Боровском шоссе 18 февраля. Очевидцы услышали детский плач и обнаружили мальчика 2022 года рождения без присмотра в одной из квартир при полном беспорядке. Малыша передали в специализированное учреждение.

При этом столичная прокуратура выяснила, что мать ребенка уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию мальчика. Следователи начали проверку по факту случившегося. В ведомстве добавили, что действия женщины подпадают под статьи "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В московской квартире обнаружен трехлетний ребенок, брошенный матерью

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