СК начал проверку после оставления матерью двухлетнего ребенка одного в квартире в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи начали доследственную проверку по факту оставления в опасности ребенка на западе Москвы, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 18 февраля. Жители дома на Боровском шоссе услышали детский плач в одной из квартир, где был найден мальчик 2022 года рождения.

Ребенок находился один при полном беспорядке. Сейчас он доставлен в специализированное учреждение.

Правоохранители выяснили, что мать мальчика уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Причем ее местонахождение в данный момент неизвестно.

В Следственном комитете отметили, что действия матери ребенка подпадают под статьи "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В рамках проверки сотрудники опрашивают ближайших родственников и соседей семьи, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее другая мать оставила своего малолетнего ребенка в столовой на улице Электродной в Москве и пошла устраиваться на работу. Мальчика без взрослых заметили сотрудники предприятия. Свой поступок женщина объяснила тем, что сына оставить было не с кем. Поэтому она решила, что столовая – подходящее место для нахождения ребенка.