Женщина оставила малолетнего сына без присмотра в квартире на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На западе Москвы обнаружили мальчика, оставленного матерью в квартире. Ребенка передали в специализированное учреждение, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Во вторник, 18 февраля, жители дома на Боровском шоссе услышали детский плач в одной из квартир. В жилище был найден мальчик 2022 года рождения. Отмечается, что он находился без присмотра взрослых при полном беспорядке.

Мать ребенка уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время ее местонахождение устанавливается, добавили в прокуратуре.

Ранее уголовное дело возбудили после обнаружения ребенка на обочине дороги в Раменском городском округе Подмосковья. Годовалую девочку на Старо-Рязанском шоссе в районе деревни Становое заметил один из проезжавших мимо водителей. Он притормозил, взял ее в салон и сразу вызвал полицию. У малышки диагностировали обморожение.

Мать девочки обвинила в произошедшем бабушку, якобы у нее "съехала крыша", после чего она унесла младенца из дома на улицу. По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, семья ребенка не была под наблюдением органов опеки.