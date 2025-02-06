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Мама обнаруженного ночью на дороге в Подмосковье ребенка обвинила бабушку в произошедшем. Об этом женщина рассказала RT

Ранее Baza сообщила, что девочка в возрасте менее года в одном боди выползла на Старо-Рязанское шоссе возле деревни Становое. На обочине ее увидел водитель, который забрал плачущего ребенка в машину. Мужчина вызвал скорую помощь и полицию.

По данным СМИ, сама бабушка подошла к машине примерно через 10 минут, однако водитель решил не отдавать ей ребенка и дождался полицейский. Позже ему позвонила мама девочки и поблагодарила за спасение. За время нахождения на улице ребенок получил первую степень переохлаждения, однако сейчас девочка восстанавливается дома.

"У бабушки съехала крыша, и бабушка унесла ребенка", – прокомментировала мать ребенка ситуацию.

В свою очередь, правоохранители Подмосковья заявили, что ребенку 11 месяцев. По предварительным данным, мужчина нашел девочку без теплой одежды примерно в 04:30 5 февраля.

Процессуальную проверку по факту произошедшего и установление обстоятельств проконтролирует Раменская городская прокуратура.

Ранее в Москве мать оставила малолетнего ребенка в столовой и пошла устраиваться на работу. В полиции отметили, что мальчика без взрослых заметили сотрудники предприятия. Личности матери и ребенка установили.

Сама женщина 1983 года рождения объяснила, что сына оставить было не с кем. Поэтому она решила, что столовая – подходящее место для нахождения ребенка.