Ребенок найден рядом со спящей матерью в подъезде дома в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Малолетний ребенок найден рядом со спящей матерью, которая в состоянии алкогольного опьянения находилась в подъезде дома на улице 13-й Парковой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, ребенок 2024 года рождения доставлен в больницу.

Измайловская межрайонная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств, привлечение женщины к ответственности, а также дальнейшее жизнеустройство малолетнего и соблюдение его прав.

Случившееся позднее в беседе с ТАСС прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, состоянию малыша ничего не угрожает. С семьей будут работать, ситуацию Ярославская взяла на контроль.

Ранее следователи в Крыму возбудили уголовное дело после гибели младенца в выгребной яме. Правоохранители уверены, что 27-летняя жительница села Виноградного родила ребенка, а затем выкинула его в туалет, где он погиб. Женщине предъявлено обвинение.

