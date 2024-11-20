Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз

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Жительница города Ивантеевка родила дочь в туалете квартиры, а после оставила ее в унитазе. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного главка СК России.

Инцидент произошел днем 20 октября. По результатам экспертизы, смерть новорожденной наступила из-за закрытия дыхательных путей водой. В связи с этим женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Как сообщили в ведомстве, мать погибшего младенца уже допрошена.

Сейчас сотрудники регионального СК продолжают собирать доказательства в рамках уголовного дела.

Ранее следователи крымского СКР возбудили уголовное дело после гибели младенца в выгребной яме. Правоохранители уверены, что 27-летняя жительница села Виноградное родила ребенка, а затем выкинула его в туалет, где он погиб. Женщине предъявлено обвинение.

