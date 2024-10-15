DHA: россиянка, оставившая новорожденного в туалете, заявила, что не знала о беременности

Фото: dha.com.tr

Россиянка 2006 года рождения, которая оставила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, заявила правоохранителям, что не знала о беременности, передает турецкое агентство DHA.

О задержании гражданки России, выбросившей младенца в туалете турецкого аэропорта, стало известно 14 октября. Новорожденного обнаружила сотрудница аэропорта. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы и вызвала скорую помощь. Ребенок остался жив, его доставили в больницу.

Гражданка РФ, по сообщениям журналистов, намеревалась приобрести билеты на ближайший рейс в Россию. Однако ее вместе с еще одной женщиной задержали.

Против девушки возбудили уголовное дело. Кроме того, полиция задержала ее мать.