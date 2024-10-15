Уголовное дело заведено в отношении россиянки, оставившей в аэропорту Антальи младенца

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В отношении гражданки России 2006 года рождения, оставившей младенца в уборной аэропорта Антальи, завели уголовное дело. Об этом рассказали в Генконсульстве РФ в Турции.

"После обнаружения младенца персоналом аэропорта указанная россиянка и ее мать были задержаны местными компетентными службами", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Сейчас мать вместе с новорожденным находятся в турецкой больнице. Там их навестил представитель дипмиссии. Гражданам РФ предоставляют всю необходимую помощь, угрозы их здоровью нет.

В настоящее время ведомство работает над оформлением необходимых документов, а также продолжает следить за ситуацией и выполнять консульские функции.

Ранее о родившей в туалете аэропорта россиянке сообщили СМИ. Женщина оставила младенца в уборной. Через некоторое время новорожденного нашла сотрудница воздушной гавани. Представители аэропорта обратились в правоохранительные органы и вызвали скорую помощь. Ребенок остался жив. Гражданка РФ, по сообщениям журналистов, намеревалась приобрести билеты на ближайший рейс в Россию. Однако ее вместе с еще одной женщиной задержали.