Девочка родилась во время рейса "Уральских авиалиний" из Москвы в Душанбе

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На борту самолета "Уральских авиалиний" во время рейса из Москвы в Душанбе родилась девочка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Роды у пассажирки начались сразу после набора высоты. На помощь ей оперативно пришли бортпроводница Надежда Ивакина, которая ранее работала фельдшером, а также медсестра Мадина из числа пассажиров. Они устроили ряд из трех кресел и приняли роды.

После посадки самолета в аэропорту Душанбе мать с ребенком передали скорой помощи. Некоторые пассажиры собрали для новорожденной приданое в размере более 55 тысяч таджикских сомони (более 456 тысяч рублей).

До этого в Саратове родила женщина, не знавшая о беременности. Это произошло 1 января, после того как пациентка обратилась к медикам с жалобами на боли в животе. Роды для женщины стали первыми.

