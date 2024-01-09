Пассажирка родила девочку на станции метро "Нагатинская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажирка столичного метро родила девочку на станции "Нагатинская", сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Помогал пассажирке дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции, был рядом, пока не приехали медики", – уточнили в пресс-службе.

Подчеркивается, что ребенок родился вечером во вторник, 9 января, еще до приезда врачей. В настоящее время мать и ее ребенок находятся в больнице и ждут выписки.

Аналогичный случай произошел в 2022 году на станции метро "Марксистская". У пассажирки внезапно начались схватки прямо в вагоне, но дежурная по станции Нина Аюкова вместе с коллегами вызвала скорую помощь и предупредила сотрудников полиции. Ребенок родился до приезда скорой.

Кроме того, год назад, в январе 2023 года, сотрудники московского отделения Следственного комитета РФ спасли жительницу Москвы, у которой после случившегося ДТП начались роды в машине.

По дороге в роддом мужчина проехал на красный сигнал светофора и попал в аварию. Помощь находящейся в машине в момент столкновения женщине оказали сотрудники столичного СК.





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