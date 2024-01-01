В новогоднюю ночь в столице родились 54 ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 54 малыша. Новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве родились 25 девочек и 29 мальчика. Первый в 2024 году малыш появился на свет в перинатальном центре ГКБ имени Л. А. Ворохобова. Его вес составил 3190 граммов. А в роддоме ГКБ №52 всего за 10 минут до боя курантов родилась девочка, ее вес составил 3300 граммов.

За мамами и малышами в новогоднюю ночь ухаживали сотрудники акушерско-гинекологической службы Москвы, среди которых врачи, акушеры и медсестры.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня матери открыл центр женского здоровья и неонатальный центр. Они вошли в состав перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой. В нем есть все для своевременного и качественного лечения, подчеркнул градоначальник.