Первый центр женского здоровья в Москве начал прием по новому стандарту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центр женского здоровья в перинатальном центре городской клинической больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой начал прием по новому стандарту. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе организуют целую сеть клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медпомощь.

"Сегодня первый такой центр заработал при больнице № 31. Здесь создана максимально комфортная атмосфера, ведут прием высококвалифицированные специалисты, установлено современное диагностическое оборудование. Мы уверены, что каждая пациентка центра будет чувствовать особое отношение и индивидуальный подход к ее здоровью", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Центры женского здоровья объединят в единую структуру со стационарами и оснастят современным оборудованием. Там расположатся кабинеты лучевой диагностики, УЗИ, малая операционная с лапароскопической стойкой, гистероскопом и другим оборудованием.

Пациенток будут принимать врачи разных специальностей. Они смогут выявлять разные заболевания, в том числе патологии шейки матки, доброкачественные образования молочных желез и другие, на ранних стадиях. Там же женщин подготовят к беременности и родам, а также организуют для них занятия в школе будущих родителей.

Центр женского здоровья при больнице № 31 в Москве 24 ноября открыл Сергей Собянин. Он связан с родильным домом, многофункциональной клиникой, а также коллективом, который имеет огромный опыт. Объект возвели по индивидуальному проекту с учетом всех современных технологий.



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