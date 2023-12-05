Собянин рассказал о возможностях нового комплекса инфекционной больницы № 1

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичная Инфекционная клиническая больница № 1, которая является крупнейшей в РФ, приняла первых пациентов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.



"С ее открытием мы полностью завершили модернизацию инфекционной службы города – важнейший этап формирования нового медицинского каркаса столицы. Врачи отмечают своевременность запуска больницы именно сейчас, в традиционный для инфекционных заболеваний зимний сезон", – написал он.

Вместе с тем мэр рассказал, что специалисты возвели новый комплекс ИКБ №1 на территории старых корпусов. В ходе работ учреждение оснастили передовым оборудованием, мощность стационара увеличилась почти в 1,5 раза, указал Собянин. Получать медпомощь в комплексе одновременно могут порядка 1 000 пациентов.



Учреждение оснастили множеством новшеств, среди которых:

обособленные блоки для оказания медпомощи взрослым и детям;

отделение для пациентов с особо опасными инфекциями;

клиническая лаборатория, где смогут проводить до 15 тысяч исследований в день;

уникальный гепатологический центр с дневным стационаром.

По словам градоначальника, в ближайшее время в комплексе откроются четыре современные операционные, а также инфекционная акушерско-гинекологическая служба. Там матери и их дети получат возможность получать лечение в одном месте без транспортировки в другие стационары, заключил он.

Ранее Собянин рассказал о современных диагностических комплексах проверки здоровья, которые есть уже в 77 центрах госуслуг. Мэр пояснил, что такому комплексу требуется порядка 7 минут, чтобы оценить функцию внешнего дыхания, уровень насыщения крови кислородом, пульс и ритм сердца, артериальное давление, состав тела и норму калорий.

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