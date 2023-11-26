В Москве разработали новый формат медицинской помощи женщинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве представили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, в рамках которого власти откроют полноценные центры женского здоровья. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за последние годы работа женских консультаций в Москве проходила хаотично и неравномерно. Многие из них находятся на первых этажах жилых домов, часто это разрозненные и некомфортные маленькие кабинеты со старым оборудованием, уточнила Ракова. В них не было единого стандарта работы.

"Понимая эту проблему, мы больше года совместно со специалистами и экспертами со всей страны пытались найти решение. Сейчас мы приступаем к реализации проекта, и запускаем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи в Москве. Его ключевым элементом станут центры женского здоровья", – заявила вице-мэр.

Ракова уточнила, что за медицинской помощью в подобный центр женщина сможет обращаться на протяжении всей жизни по любому вопросу. Подобные учреждения будут закреплены в структуре крупной многопрофильной больницы, где оказывают гинекологическую помощь. Центр будет расположен вблизи роддома, поделилась заммэра.

Благодаря этому у женщин появится возможность переходить между центром женского здоровья, поликлиникой и больницей с роддомом или перинатальным центром. Ракова напомнила, что первый центр на базе городской больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой откроется 11 декабря. В учреждение женщина сможет обращаться на протяжении всей жизни, проходить профилактику болезней и получить полноценное наблюдение.

Власти ожидают, продолжила вице-мэр, что более 70% посетительниц начнут обращаться именно за общей медицинской помощью, и лишь менее 30% – за помощью при беременности. Центры оснастят всем современным оборудованием. Там будут работать дневные гинекологические стационары.

"Помимо стандарта оказания помощи особое внимание мы уделили организации пространства. Ведь центры должны быть современными, комфортными, уютными и формировать позитивное отношение. Там будут зоны обслуживания, ожидания и школа будущих родителей, где мужчины и женщины могут получить много полезной и интересной информации", – сообщила Ракова.

Для пациенток таких центров, помимо прочего, готовится широкий набор цифровых возможностей. Для них создадут новый раздел в электронной медкарте "Женское здоровье", заключила заммэра.

24 ноября Сергей Собянин в преддверии Дня матери открыл центр женского здоровья и неонатальный центр. Они вошли в состав перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой. Корпус состоит из пяти этажей, его площадь составляет 12,75 тысячи "квадратов".

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