Путин посетил центр детской онкологии имени Рогачева

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Владимир Путин прибыл в Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, который является крупнейшим в мире детским медучреждением с подобным профилем работы. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что в центре 8 ноября должны открыть новый корпус, который был сделан при участии "Росатома". В него входят новейший центр ядерной медицины полного цикла (поможет высокоточными способами выявлять редкие опухоли), отделения детской нейроонкологии и современные лаборатории. Также президент позднее проведет совещание с правительством, на котором обсудит меры по борьбе с онкозаболеваниями.

Путин принял решение о создании центра Рогачева в 2005 году после встречи с больным лейкозом 10-летним Димой Рогачевым (ребенок скончался в сентябре 2007 года). Строительство и оснащение медучреждения на юго-западе Москвы проходило под контролем президента РФ. Путин приезжал в больницу не раз и часто встречался с его руководством.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. Разработка столичной компании, по его словам, не имеет зарубежных аналогов. Мэр объяснил, что на ранних стадиях подобный метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, тем самым потребности фотодинамической терапии в России будут закрыты.

Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве