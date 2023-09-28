Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света начали выпускать в Москве. Разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр объяснил, что на ранних стадиях подобный метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводится пациенту, накапливается в опухолевых клетках и активируется светодиодным или лазерным излучением.

После этого новообразование практически полностью разрушается, подчеркнул градоначальник.

Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, тем самым потребности фотодинамической терапии в России будут закрыты.

Ранее мэр рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.

Также заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве успешно реализуются программы обучения врачей-онкологов. Также расходы на лечение онкобольных увеличились в пять раз за минувшие пять лет. Позитивным моментом является тот факт, что выросла и продолжительность жизни, добавила Ракова.

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы