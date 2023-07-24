Собянин обсудил с депутатами Госдумы развитие онкологической помощи в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин вместе с председателем Госудумы Вячеславом Володиным и группой депутатов осмотрел новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов. Они обсудили внедрение нового стандарта онкологической помощи в Москве.

По словам мэра, в городе полностью изменили маршрутизацию и создали пять центров, которые занимаются онкологическими заболеваниями.

"Это пять центров под диагностику, химиотерапию, хирургию и последующее наблюдение. Человек, попадая в зону влияния этого онкологического центра, постоянно, пожизненно находится в этой системе", – сказал он.

Собянин напомнил, что Москва в 2019 году утвердила новый стандарт онкологической помощи населению города. Он включает новую схему маршрутизации пациентов и современную лекарственную терапию.

Мэр добавил, что Госдума ввела в свое время закон о стандарте оказания онкологической помощи и лекарственном обеспечении. Он напомнил, что Москва первая ввела эти стандарты, и теперь она превышает этот стандарт – сегодня 90% онкологических заболеваний уже лечатся современными препаратами.

Собянин сообщил, что онкологическая инфраструктура развивается – ремонтируются и строятся здания. На месте старых корпусов построен центр Логинова. Сперва планировалось их реконструировать, однако вместе с коллективом было решено, что проще и лучше их снести и построить на этом месте новые клиники.

То же самое касается Московской городской онкологической больницы № 62, для которой сейчас строится новый клинический центр в "Сколкове". Другие корпуса либо отстроены заново, либо реконструированы.

По словам мэра, благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в области онкологии качество оказания помощи растет по всей стране, но в Москве за счет систематизации этих процессов и модернизации материальной базы эта динамика несколько лучше, чем в целом по стране.

14 июня Сергей Собянин объявил о завершении строительства лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени Логинова. Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, на длительном лечении с возможностью размещения в палатах учреждения могут единовременно находиться 613 пациентов.

Порядка 455 коек расположены в круглосуточном стационаре, 38 – в отделении реанимации и интенсивной терапии, 120 – в дневном стационаре. Палаты оснащены многофункциональными кроватями с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом, добавили в пресс-службе.

До этого мэр рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы