Собянин объявил о завершении строительства новой онкологической клиники МКНЦ им. Логинова

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице завершилось строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта совместно с зампредом правительства России Татьяной Голиковой.

"Игорь Евгеньевич (директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков. – Прим. ред.), хочу поздравить вас с двумя большими событиями в жизни. Первое – это государственная премия, которую вам вручил президент буквально на днях. И сегодня мы вам вручаем ключи от суперсовременной клиники, о который вы мечтали, наверное, всю жизнь", – сказал мэр.

Собянин поблагодарил медиков за работу, а также отметил их помощь миллионам людей в борьбе с заболеваниями. В свою очередь, Голикова заявила, что модернизация онкологической службы в столице позволяет внести существенный вклад в повышение демографической ситуации, снижение уровня смертности и ускорение сроков выявления онкологических заболеваний.

"Сегодняшний центр – это не просто центр для лечения больных, это центр для профилактики, для выявления и для своевременного оказания помощи, а это самое главное. Мы очень внимательно следим за показателями выявляемости, когда рак выявляется на первой и второй стадии", – сказала заместитель председателя правительства, подчеркнув, что показатель по России составляет 5,1%.

Голикова также поблагодарила Собянина и правительство за открытие центра и отметила признание учреждения на международной арене.

Строительство лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени Логинова началось в 2020 году. Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, на длительном лечении с возможностью размещения в палатах учреждения могут единовременно находиться 613 пациентов. Порядка 455 коек расположены в круглосуточном стационаре, 38 – в отделении реанимации и интенсивной терапии, 120 – в дневном стационаре. Палаты оснащены многофункциональными кроватями с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом.

В соответствии с новым стандартом онкологической помощи для пациентов создана "бесшовная маршрутизация", а помощь будет оказываться мультидисциплинарной командой врачей. Современное технологическое оснащение комплекса позволяет проводить высокотехнологичные операции, а также лучевую терапию 3D- и 4D-форматов. Быстрое восстановление онкобольных после процедур планируют обеспечивать за счет системы fast track.

Ранее в городской клинической онкологической больнице № 1 открыли отделение радионуклидной терапии. Его медперсонал будет лечить пациентов с опухолями шеи, головы и щитовидной железы. Направлять в отделение будут после решения онкологического консилиума центра амбулаторной онкологической помощи, в котором наблюдается пациент.



Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве