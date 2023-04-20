Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Качество медицинской помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также матерям и детям в рамках программы "Столичное здравоохранение" продолжает повышаться, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, пациенты с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся под особой защитой города. То же самое касается матерей и детей.

Собянин рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое. Таким образом, пациентам не приходится обращаться в другие медицинские организации.

Также город реализует проект сопровождения пациентов "Персональный онкопомощник". За 2,5 года их помощь получили больше 120 тысяч человек. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжает работать "инфарктная сеть", в которую входит больше 20 городских больниц. Как подчеркнул Собянин, в столице время от поступления в стационар до начала оказания специализированной помощи соответствует мировым стандартам.

Он добавил, что для матерей и детей в прошлом году открыли два современных перинатальных центра – в составе Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова. Также расширили программу неонатального скрининга: массовое обследование новорожденных проводится по 36 наследственным заболеваниям.

Как заметил мэр, все эти нововведения позволяют оперативно получать медицинскую помощь и успешно лечиться в самых тяжелых случаях.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве продолжается реализация госпрограммы "Столичное здравоохранение", в рамках которой в городе строятся новые медучреждения и обновляются существующие.

Например, в столице внедряют новый стандарт экстренной помощи. В рамках этой работы при крупных больницах открываются скоропомощные стационары. Всего их будет шесть. Сейчас строятся и реконструируются четыре из них, еще два – при ГКБ имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского – уже работают.

Некоторые стационары откроются уже в текущем году. Все шесть объектов дадут городу больше 600 современных коек для оказания экстренной помощи горожанам. Также мэр указал на развитие высокотехнологичной медпомощи в столичных клиниках в целом. Сегодня такая помощь оказывается в 45 стационарах, в прошлом году ее получили более 185 тысяч пациентов.

