Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в преддверии Дня матери открыл центр женского здоровья и неонатальный центр. Они вошли в состав перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой.

Мэр напомнил, что в Москве продолжается модернизация всей системы здравоохранения, начиная от поликлиник и заканчивая крупнейшими многофункциональными клиниками.

"Одно из направлений или звеньев – очень важное в медицине и важное для жителей – это женские консультации. В Москве их порядка 90. Они располагаются, к сожалению, не в лучших помещениях. Многие из них морально и физически уже устарели", – уточнил Собянин.

Градоначальник добавил, что власти совместно с медиками создали новый современный стандарт оказания помощи в женской консультации. Первый такой проект открылся на базе 31-й больницы, отметил Собянин.

По словам мэра, учреждение оснастили перинатальной клиникой, на территории также создали центр женского здоровья. В нем есть все для своевременного и качественного лечения, подчеркнул градоначальник. Вместе с тем Собянин указал, что центр связан с родильным домом, многофункциональной клиникой, а также коллективом, который имеет огромный опыт.

Столичный мэр выразил надежду, что этот эксперимент будет удачным. И если это действительно будет так, продолжил Собянин, то всю систему женской консультации в ближайшие три-четыре года реформируют в соответствии с новым стандартом.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что корпус состоит из пяти этажей, его площадь составляет 12,75 тысячи "квадратов". Объект возвели по индивидуальному проекту с учетом всех современных технологий. Корпус оснастили самой новой медицинской техникой.

Центр женского здоровья мощностью до тысячи посещений в день находится на первом и втором этажах, уточнили в пресс-службе. Женщины в одном месте смогут рассчитывать на все необходимые виды диагностики и лечения. На третьем-пятом этажах открылся неонатальный центр на 76 коек, в том числе 30 коек реанимации для новорожденных. Первые пациентки смогут обратиться в учреждение уже 11 декабря.

Ранее стало известно, что с января этого года в столице ввели в эксплуатацию 16 медучреждений. Их общая площадь составляет 159,2 тысячи квадратных метров. Как уточнил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, объемы ввода таких объектов в Москве выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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