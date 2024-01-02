Не знавшая о своей беременности женщина родила в Саратове в Новый год

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Медики Областной клинической больницы в Саратове 1 января приняли роды у женщины, которая не знала о беременности. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на боли в животе.

"В ходе обследования врачи выяснили, что женщина рожает. При этом пациентка категорически отрицала, что она беременна", – говорится в сообщении.

Роды для жительницы Саратова стали первыми. Из-за позднего обращения медики решили оказывать помощь на месте. В этом им помогла выездная бригада перинатального центра.

Спустя три часа на свет появилась доношенная без отклонений девочка. Ее состояние специалисты оценили в 8–9 баллов.

Сейчас новорожденная находится под наблюдением медиков в областной детской клинической больнице.

До этого аналогичный случай произошел в Ростове-на-Дону. После обращения в больницу с жалобами на боли в животе женщина родила новорожденного весом 3,5 килограмма. Позже мать и ребенка отправили в родильное отделение.

