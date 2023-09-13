Ростовские врачи приняли роды у пациентки, не знавшей о своей беременности

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В городскую больницу Ростова-на-Дону поступила женщина с острыми болями в животе. Она рассказала врачам, что подозревает у себя миому матки и асцит, однако позже она родила, сообщается в телеграм-канале Минздрава региона.

"Однако медики сразу поняли, что женщина ошибается насчет своего состояния. Через час все нянчили крепкого здорового малыша весом 3,5 килограмма", – говорится в сообщении.

На следующее утро мать и новорожденного перевели в другую больнице в родильное отделение. Их состояние не вызывает опасений.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предусмотреть в законодательстве РФ заключение договоров на оказание комплексной адресной соцподдержки беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и изъявившим желание сделать аборт.

Согласно инициативе Волынец, поддержка, о которой она говорит, будет включать предоставление временного жилья на необходимое время, содействие в трудоустройстве, предоставление питания, одежды, медикаментов, сопровождение социальными службами.

В январе 2023 года Волынец предложила дать многодетным отцам-одиночкам возможность досрочно выходить на пенсию. Соответствующее обращение она направила на имя главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

По мнению Волынец, это может стать еще одной мерой поддержки семей в России, а также повысить статус отцовства.

Правительство поддержало запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет