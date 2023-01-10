Многодетным отцам-одиночкам в РФ предложили разрешить досрочный выход на пенсию

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила дать многодетным отцам-одиночкам возможность досрочно выходить на пенсию. Соответствующее обращение она направила на имя главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

"Прошу <...> инициировать разработку проекта по внесению изменений в статью 32 Федерального закона "О страховых пенсиях", предусматривающих досрочный выход на пенсию многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку", – цитирует правозащитницу RT.

По мнению Волынец, это может стать еще одной мерой поддержки семей в России, а также повысить статус отцовства. На сегодняшний день право досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов не предусмотрено.

Ранее в Госдуме предложили предоставить родителям двух и более детей с инвалидностью четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. В "Союзе отцов" предложение назвали резонным, отметив, что подобные меры повышают уверенность таких семей.



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