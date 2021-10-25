Минтруд уточнит правила получения отцами материнского капитала – СМИ

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С 2022 года право на получение маткапитала могут распространить на мужчин, которые в одиночку воспитывают второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает газета "Известия".
Отмечается, что законопроект, уточняющий правила получения отцами выплат, планируется рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
"Мы рассчитываем, что изменения в закон о материнском капитале вступят в силу в 2022 году", – говорится в сообщении.
При этом круг получателей материнского капитала также предлагается расширить на мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей с российским гражданством, в случае смерти их матери, кроме того, выплаты для отцов-одиночек предлагается распространить и на тех детей, матери которых не имели российского гражданства.
Документ также предусматривает переход материнского капитала несовершеннолетним наследникам в равных долях, если их отец-одиночка умрет.
На данный момент отцы с российским гражданством могут получать маткапитал в случае смерти матери ребенка.
Ранее сообщалось, что в России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал
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