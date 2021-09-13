Маткапитал станет доступен отцам детей, рожденных от суррогатных матерей

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом сообщает газета "Известия".

Как заявили изданию в пресс-службе министерства труда, нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В ведомстве пояснили, что сейчас отец с ребенком от суррогатной матери не может получать маткапитал в случае, если его нынешняя супруга усыновляет ребенка.

Конституционный суд вынес решение, что такие граждане должны иметь право на выплату. Позднее Минтруд по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой разработал соответствующие поправки в законодательство.

"Поправки позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал", – отмечается в материале.

Обновленный законопроект поступит в правительство 29 сентября. Планируется, что до конца текущего года он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

"Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в проекте федерального закона "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов", – пояснили в пресс-службе Минтруда.

Там добавили, что общий объем обязательств федерального бюджета после принятия законопроекта составит свыше 10,4 миллиарда рублей.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в следующем году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, а на второго ребенка составит 665 тысяч рублей. Он отметил, что индексация маткапитала предусмотрена в проекте бюджета ПФР.