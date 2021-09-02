Глава Минтруда назвал сумму материнского капитала в 2022 году

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В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей. Об этом в четверг, 2 сентября, в рамках Восточного экономического форума заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Размер выплат на второго ребенка составит 665 тысяч рублей, добавил министр. Он отметил, что индексация маткапитала предусмотрена в проекте бюджета ПФР.

"Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго", – приводит слова Котякова РИА Новости.

Он также пояснил, если семья ранее уже получала материнский капитал на первого ребенка, то сумма доплаты на второго составит более 116 тысяч рублей.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал, в каком случае могут отказать в получении материнского капитала. По словам эксперта, это произойдет, если заявитель предоставил неверные сведения о детях.

Помимо этого, отменить действие сертификата могут из-за умышленных преступлений против ребенка, при лишении родительских прав и отмены усыновления, добавил он.