В России предложили ввести "многодетный" капитал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям, сообщает RT.

Соответствующее обращение поступило на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Волынец напомнила, что в соответствии с принятыми поправками к Конституции РФ дети являются приоритетом государственной политики.

По ее мнению, в качестве поддержки многодетных семей необходимо разработать регламент для введения "многодетного" капитала в размере 100 тысяч рублей. Их она предлагает выплачивать каждый год до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза.

Омбудсмен добавила, что чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребенка. Она считает, что устранению этого фактора будет способствовать реализация ее идеи.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования.

С такой идеей он обратился к зампреду правительства Татьяне Голиковой. Сухарев заявил о необходимости разработать и создать государственную программу по выдаче таких сертификатов семьям при рождении третьего и последующего ребенка за счет средств государства на каждого из детей. Сумма должна быть в пределах субъекта проживания, пояснил парламентарий.

Он отметил, что в условиях текущей социально-экономической обстановки в регионах молодые семьи не спешат с рождением третьего и последующего ребенка, переживая за неспособность в будущем обеспечить своих детей жильем и качественным образованием.