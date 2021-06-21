В Госдуме предложили ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования, сообщает RT.
С такой идеей он обратился к зампреду правительства Татьяне Голиковой. Сухарев заявил о необходимости разработать и создать государственную программу по выдаче таких сертификатов семьям при рождении третьего и последующего ребенка за счет средств государства на каждого из детей. Сумма должна быть в пределах субъекта проживания, пояснил парламентарий.
Он отметил, что в условиях текущей социально-экономической обстановки в регионах молодые семьи не спешат с рождением третьего и последующего ребенка, переживая за неспособность в будущем обеспечить своих детей жильем и качественным образованием.
Ранее сообщалось, что более миллиона российских семей получили в прошлом году сертификаты на материнский капитал. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
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