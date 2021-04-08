Более 11 млн семей получили маткапитал к 1 апреля 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала реализации программы до 1 апреля 2021 года материнский капитал в России получили 11,1 миллиона семей. Об этом на совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что 80,2 процента семей подали соответствующие заявления, чтобы воспользоваться средствами. На улучшение жилищных условий направили выплаты 7 миллионов семей.

Материнский капитал – это мера господдержки, реализуемая в рамках нацпроекта "Демография". С 1 января 2021 года размер выплат на первого ребенка составляет 483,8 тысячи рублей, на второго – 639,4 тысячи рублей.

Ранее Минтруд разработал проект приказа, который меняет перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до 3 лет. В частности, упрощается механизм оформления выплат.