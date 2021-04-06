Минтруд намерен упростить механизм оформления выплат на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Минтруд разработал проект приказа, который меняет перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до 3 лет. В частности, упрощается механизм оформления выплат.

Орган исполнительной власти субъекта или территориальный орган ПФР смогут получать необходимые сведения о доходах членов семьи с помощью межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Сейчас для оформления выплат гражданам надо лично предоставлять сведения о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала.

Депутат Госдумы Петр Толстой выступил с предложением ввести беспроцентную ипотеку для семей с тремя детьми. По его словам, все семьи должны иметь равные права и льготы вне зависимости от того, в каком регионе они проживают.

Парламентарий напомнил, что по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая рассматривает актуальные проблемы поддержки многодетных семей.

В свою очередь, адвокат Матвей Цзен заявил, что многодетная семья, в которой старший ребенок достигает совершеннолетия, не должна лишаться льготного статуса.