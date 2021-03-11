Эксперт рассказал, как повлияет на стоимость квартир продление льготной ипотеки в регионах

18:30
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Москвой 24 рассказала, что возможное продление программы льготной ипотеки на квартиры в новостройках в ряде регионов никак не повлияет на стоимость недвижимости в указанных округах, а также на спрос.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах. В списке оказались Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Челябинская, Ярославская и Ростовская области.
Кроме того, в него вошли Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.
"Ничего не изменится. Ни в тех регионах, где продлят, ни в тех регионах, в которых ее отменят, ничего с ценами на новостройки не произойдет, потому что ключевая ставка банка на сегодняшний день составляет 4,25 процента. Она предельно низкая, и, соответственно, банки могут позволить себе давать ипотеки под 6,5 процента и без льготной программы, если будут интересные заемщики", – заявила Радченко.
По ее словам, роста спроса на недвижимость также ожидать не стоит. Повышенный интерес к квартирам, который появился в прошлом году с введением льготной ипотеки, уже себя исчерпал, отмечает эксперт.
Также продление или отмена льготной ставки не повлияют на спрос и стоимость вторичного жилья, заявила Радченко. "Нет никаких шансов, что льготная ипотека в новостройке как-то повлияет на вторичное жилье. Когда появилась сниженная ставка, цены выросли как на новостройки, так и на вторичку. Где логика? Единственное, что может повлиять на цены, – это рост доходов граждан", – отметила эксперт.
При этом даже с учетом наличия сниженных кредитных ставок на покупку недвижимости Радченко не рекомендовала брать ипотеку на жилье без крайней нужды.
"Эпидемия еще не закончилась, пока нет восстановления экономики, нет уверенности в доходах и рынке труда. И взваливать на себя груз обязательств без острой необходимости, просто потому, что дешевая ставка, крайне недальновидно", – заключила она.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что сроки и условия продления программы льготной ипотеки в России находятся на стадии обсуждения. По его словам, сейчас правительство находится в тесном сотрудничестве с Центробанком и готово совместно рассматривать все предложения по продлению льготных ипотечных программ.
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