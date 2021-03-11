Кабмин не рассматривал список ЦБ для продления программы льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сроки и условия продления программы льготной ипотеки в России находятся на стадии обсуждения, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас правительство находится в тесном сотрудничестве с Центробанком и готово совместно рассматривать все предложения по продлению льготных ипотечных программ.

"При этом отмечу, что регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались", – заявил Хуснуллин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах.

В списке оказались Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Челябинская, Ярославская и Ростовская области. Кроме того, в него вошли Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.

Набиуллина отметила, что уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в этих регионах выше, чем в среднем по России.

В феврале в Центробанке предложили осуществить поэтапное сворачивание программы в связи с возможными избыточными рисками.