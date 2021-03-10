Россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при покупке жилья

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При покупке жилья, на которое люди могли копить долгое время, есть риск быть обманутыми продавцом недвижимости. Эксперты рассказали, какие действия или методы могут свидетельствовать, что сделка небезопасна, сообщает News.ru.

Первым признаком мошенничества считается серьезно заниженная стоимость квартиры, если сравнивать с рыночными ценами. По словам экспертов, недвижимость – это достаточно ликвидный товар, а потому никто не станет снижать ценник без обоснованных мотивов.

Еще одной причиной для опасений у покупателя должны стать предложения схем взаиморасчетов, которые не являются обиходными на рынке, предупредили специалисты.

"Сейчас обиходны аккредитив, банковская ячейка, депозит нотариуса. Если человек настаивает на конкретном способе оплаты, который никак не обусловлен сделкой, это может быть одним из признаков мошенничества", – предупредил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Ко всему прочему, тревожным сигналом являются короткие сроки и стремление продавца быстрее закрыть сделку. Злоумышленники будут подгонять будущих жертв, придумывать постоянно причины, а также давить психологически, уточнили эксперты.

Кроме того, они добавили, что указать на мошенников может сокрытие каких-либо сведений. Уточняется, что "собственник" не сможет корректно отвечать на вопросы клиентов и станет уходить от неудобных тем.

Специалисты подчеркнули, что для обмана покупателя на полную стоимость квартиры аферисту надо подделать все документы, а также найти нотариуса, не замечающего серой схемы. Отмечается, что поэтому чаще обманывают покупателей на аванс.

Подчеркивается, что можно попасть на потенциально оспариваемую сделку, которая обернется судебными тяжбами и потерей купленной квартиры. По итогам суд может признать сделку недействительной, а квартиру отберут.

Ранее эксперты спрогнозировали подорожание квартир в спальных районах. Также за 10 лет окраины столицы станут более востребованы, чем исторический центр, уточнил директор по маркетингу и продажам ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.