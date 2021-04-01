В ГД предложили ввести беспроцентную ипотеку для семей с тремя детьми

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Депутат Госдумы Петр Толстой выступил с предложением ввести беспроцентную ипотеку для семей с тремя детьми, сообщает Агентство "Москва".
"Что касается жилья – после рождения третьего ребенка ипотека должна быть беспроцентной. Также считаю, что следует индексировать материнский капитал, чтобы с рождением второго и каждого последующего ребенка матери получали более ощутимую сумму. Например, средства можно потратить на обучение ребенка, улучшение жилищных условий", – сказал парламентарий.
По его словам, все семьи должны иметь равные права и льготы, вне зависимости от того, в каком регионе они проживают.
Депутат напомнил, что по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая рассматривает актуальные проблемы поддержки многодетных семей.
В свою очередь, адвокат Матвей Цзен заявил, что многодетная семья, в которой старший ребенок достигает совершеннолетия, не должна лишаться льготного статуса.
Ранее сообщалось, что решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля, в настоящий момент правительство рассматривает возможность ее продления и расширения на семьи с детьми.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сроки и параметры продления программы льготной ипотеки на данный момент не определены. По его словам, решение будет приниматься ближе к июлю текущего года.
По данным экспертов, в продлении программы больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области.
Программу льготной ипотеки под 6,5% продлили до 1 июля 2021 года
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