В ГД предложили ввести беспроцентную ипотеку для семей с тремя детьми

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Депутат Госдумы Петр Толстой выступил с предложением ввести беспроцентную ипотеку для семей с тремя детьми, сообщает Агентство "Москва".

"Что касается жилья – после рождения третьего ребенка ипотека должна быть беспроцентной. Также считаю, что следует индексировать материнский капитал, чтобы с рождением второго и каждого последующего ребенка матери получали более ощутимую сумму. Например, средства можно потратить на обучение ребенка, улучшение жилищных условий", – сказал парламентарий.

По его словам, все семьи должны иметь равные права и льготы, вне зависимости от того, в каком регионе они проживают.

Депутат напомнил, что по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая рассматривает актуальные проблемы поддержки многодетных семей.

В свою очередь, адвокат Матвей Цзен заявил, что многодетная семья, в которой старший ребенок достигает совершеннолетия, не должна лишаться льготного статуса.

Ранее сообщалось, что решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято до 1 июля, в настоящий момент правительство рассматривает возможность ее продления и расширения на семьи с детьми.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сроки и параметры продления программы льготной ипотеки на данный момент не определены. По его словам, решение будет приниматься ближе к июлю текущего года.

По данным экспертов, в продлении программы больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области.