Хуснуллин назвал примерные сроки принятия решения по продлению программы льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки и параметры продления программы льготной ипотеки на данный момент не определены. По его словам, решение будет приниматься ближе к июлю текущего года.

"Мы сейчас анализируем каждый регион, посчитаем и посмотрим, скорее всего, у нас будет дифференцированный подход. Мы еще раз это обсудим и доложим председателю правительства и президенту", – сказал он.

Хуснуллин добавил, что именно низкая ключевая ставка является главным условием действия программы льготной ипотеки.

"У нас есть одно главное правило: независимо от того, какая будет ставка, мы на весь период ипотеки гражданам обещаем, что ставка будет не выше 6,5%. У нас не будет потребности в компенсации, если ЦБ будет удерживать низкую ставку", – пояснил он.

Хуснуллин уточнил, что именно поэтому говорить об условиях продления программы пока сложно.

Ранее эксперты сообщили, что в продлении программы льготной ипотеки больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области.