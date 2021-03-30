Около миллиона семей получили выплаты на первенца в 2020 году

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Свыше 990 тысяч семей получили в минувшем году выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Еще 1,2 миллиона семей также получили сертификаты на материнский капитал.

"992 тысячи семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, более 1,2 миллиона семей получили сертификат на материнский капитал", – цитирует Голикову ТАСС.

Ранее Сергей Собянин утвердил порядок назначения новой денежной выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Согласно новым правилам, родители смогут выбирать между двумя региональными пособиями. Размер выплаты устанавливается в пределах 50–100% от величины прожиточного минимума ребенка.

Позднее Мосгордума увеличила возраст молодых семей для выплаты при рождении ребенка. Благодаря внесенным в законодательство изменениям на средства смогут претендовать горожане в возрасте до 35 лет. Выплата составляет пять прожиточных минимумов при рождении первого ребенка.