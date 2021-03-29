Счетная палата предложила выплачивать соцпособия не только семьям с детьми

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Счетная палата РФ предложила рассчитывать социальные пособия на основании сведений об общем доходе семьи.

Как заявил глава парламентского органа Алексей Кудрин в рамках заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, выплачивать средства необходимо не только семьям с детьми.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей", – подчеркнул специалист, назвав данное решение способом снижения бедности и достижения целей, поставленных президентом РФ.

По словам Кудрина, специалисты Счетной палаты проанализировали существующие меры поддержки и предлагаемые инициативы и пришли к выводу, что в отдельных случаях дефицит дохода в семье может превышать размер пособия, которое так или иначе делится на всех ее членов.

Ранее Сергей Собянин утвердил порядок назначения новой денежной выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Согласно новым правилам, родители смогут выбирать между двумя региональными пособиями. Размер выплаты устанавливается в пределах 50–100% от величины прожиточного минимума ребенка.

Позднее Мосгордума увеличила возраст молодых семей для выплаты при рождении ребенка. Благодаря внесенным в законодательство изменениям на средства смогут претендовать горожане в возрасте до 35 лет. Выплата составляет пять прожиточных минимумов при рождении первого ребенка.

