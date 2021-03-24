В России предложили индексировать пенсии новой категории граждан

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Руководителей советов многоквартирных домов предложили освободить от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Такую инициативу выдвинул зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин.
Как пишет "Парламентская газета", многие старшие по домам – пенсионеры. Однако отчисления в фонд соцстраха фактически переводят их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена.
Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин инициативу поддержал. В частности, он заявил о необходимости проведения "круглого стола" на эту тему, а также предложил оформить саму идею в законопроект.
Сенатор обратил внимание, что управляющие компании иногда выплачивают "зарплаты в конвертах". По его словам, выплаты следует легализовать и сделать так, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды.
Рябухин также выразил мнение, что нововведение приведет к незначительным потерям консолидированного бюджета, в то время как "косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка будет большой".
Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа, благодаря которым возможно увеличить пенсии. В частности, депутат предложил увеличить взносы в Пенсионный фонд (ПФР) для богатых россиян.
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