Россияне будут получать уведомления о будущих пенсиях

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Пенсионный фонд (ПФР) в 2021 году начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии.

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе Минтруда, сообщения ПФР будут приходить через портал госуслуг раз в три года.

Отмечается, что рубеж 45 лет выбран потому, что у большинства граждан к этому возрасту "уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат".

Кроме того, к этому возрасту люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет, указали в Минтруде.

Предполагается, что уведомления помогут предпринять меры для повышения пенсии, если ее размер покажется недостаточным.

"Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы", – сказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В частности, ПФР сообщит, какие отчисления получены, примерный размер пенсии, когда и при каких условиях человек начнет получать выплаты.

Ранее в Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в 2021-2024 годах. В ведомстве пояснили, что индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции.