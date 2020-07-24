В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

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В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию. В Банке России отметили, что для обсуждения идеи потребуется оценить потенциальный эффект от ее реализации.
Инициативу в Центробанк направили две саморегулируемые пенсионные организации (СРО) – АНПФ и НАПФ. В частности, СРО считают необходимым повысить лимит для исчисления размера льготы до 400 тысяч рублей.
Предполагается, что это поможет россиянам возвращать до 52 тысяч ежегодно с добровольных взносов на будущую пенсию. Другой вариант – увеличить лимит до шести процентов от зарплаты, пишет газета "Известия".
Авторы также выразили мнение, что мотивация для населения копить средства на будущее недостаточна. Действующий налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год (15,6 тысячи рублей).
Он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. В СРО подчеркнули, что вычет не индексировался более десяти лет.
Ранее стало известно, что накопительные пенсии россиян в 2020 году повысят на 9,13 процента. Перерасчет осуществят с 1 августа, он коснется пенсий 80 тысяч человек.
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