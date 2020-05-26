В ПФР рассказали о повышении накопительной пенсии в 2020 году

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Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысят на 9,13%, перерасчет осуществят с 1 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Как отмечается, такой коэффициент определили в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года, которые превысили уровень инфляции в три раза.
"Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Также повышение коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение установленного получателем периода. Эту выплату на сегодняшний день получают 32 тысячи пенсионеров. С августа ее повысят на 7,99%.
Как стало известно ранее, в России в 2021 году ожидается уменьшение месячной суммы накопительной пенсии. Известно, что проект закона назван "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год". В нем сообщается, что в следующем году срок расчета по выплате накопительной части пенсии будет увеличен с 258 до 264 месяцев.
На данный срок будет разделена сумма накоплений россиян, которую они будут получать при выходе на пенсию. Таким образом, в 2021 году ежемесячная выплата составит 378 рублей вместо 387 рублей в нынешнем году.
Ранее правительство РФ продлило выплату пенсий россиянам за границей. Положенные денежные средства будут поступать на счета граждан России до 1 июля.
Выплаты по накопительной части пенсии сократят
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