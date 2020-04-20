Правительство РФ продлило выплату пенсий россиянам за границей до 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ продлило до 1 июля срок выплаты пенсий россиянам, которые находятся за рубежом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, указано, что россиянам не надо будет предоставлять документальное подтверждение факта нахождения в живых.

Кроме того, не потребуется подтверждать принадлежность к гражданству РФ и выполнение или невыполнение оплачиваемой работы.

Постановление вступило в силу с момента подписания. Положения, которые определяются в документе, касаются правовых отношений, возникших с 1 марта 2020 года.

Ранее в России сообщалось о росте социальных пенсий. С 1 апреля индексация выплат увеличит размер пособия на 6,1 процента. Новые правила затронут 4 миллиона пенсионеров.

